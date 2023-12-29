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Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Монцу», «Интер» в гостях у «Дженоа», «Ювентус» и «Милан» проведут свои матчи завтра

Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Монцу», «Интер» в гостях у «Дженоа», «Ювентус» и «Милан» проведут свои матчи завтра

Также в пятницу «Фиорентина» сыграет с «Торино», «Интер» проведет гостевой матч с «Дженоа».  В субботу «Милан» примет «Сассуоло», «Ювентус» – «Рому».

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