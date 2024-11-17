Левкин помог дочери справиться с раком мозга пять лет назад

Российский музыкант и бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин, причиной смерти которого, предварительно, стала онкология лимфатической системы, пять лет назад помог справиться с раком своей старшей дочери Виктории.
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