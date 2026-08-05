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Аргументы и Факты

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Глава ФИФА пообещал Марокко право на финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку

Глава ФИФА пообещал Марокко право на финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что предоставит Марокко право провести финальный матч чемпионата мира 2030 года, если получит от Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) поддержку своей кандидатуры на предстоящих выборах, пишет The Times.

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