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В Пентагоне назвали условие для обмена ядерными ударами

В Пентагоне назвали условие для обмена ядерными ударами

США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, заявил представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Нет у штатов приемлимых условий из-за их географического положения. Любой ядерный удар наносит им невосполнимые потери, как людские, так и экономические. Это просчитали еще в прошлом веке их аналитики. А эти дебилы хоть бы к своим предкам прислушались бы.
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