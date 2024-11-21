В Пентагоне назвали условие для обмена ядерными ударами

VV

Vladimir Vlasov

Нет у штатов приемлимых условий из-за их географического положения. Любой ядерный удар наносит им невосполнимые потери, как людские, так и экономические. Это просчитали еще в прошлом веке их аналитики. А эти дебилы хоть бы к своим предкам прислушались бы.