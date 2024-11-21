США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, заявил представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен.
В Пентагоне назвали условие для обмена ядерными ударами
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Нет у штатов приемлимых условий из-за их географического положения. Любой ядерный удар наносит им невосполнимые потери, как людские, так и экономические. Это просчитали еще в прошлом веке их аналитики. А эти дебилы хоть бы к своим предкам прислушались бы.
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