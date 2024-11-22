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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников накануне Дня матери наградил мам Новосибирской области

Андрей Травников накануне Дня матери наградил мам Новосибирской области

Глава региона напомнил, что эта церемония, по традиции, приурочена к празднованию Дня Матери: «Уважаемые мамы, большое вам спасибо за пример, который вы подаёте всем новосибирским женщинам, всему обществу, своим детям.

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