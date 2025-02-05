В Свердловской области участник СВО два года добивается удостоверения ветерана

В Свердловской области участник специальной военной операции на Украине Александр Волков, получивший серьезное ранение в голову, перенесший операцию в нейрохирургическом отделении петербургского госпиталя, два года добивается удостоверения ветерана боевых действий.
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