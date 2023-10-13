Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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За сутки боевики Украины 43 раза обстреляли ДНР

За сутки боевики Украины 43 раза обстреляли ДНР

За истекшие сутки украинские националисты 43 раза открывали огонь по населенным пунктам ДНР. Информацию приводит представительство республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

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