В Салехарде ведется кампания по сбору подписей в поддержку кандидатов на выборы президента Российской Федерации

Все точки сбора на Ямале расположены в крупных торговых центрах. Для регистрации кандидатов в порядке самовыдвижения необходимо до конца января представить в Центральную избирательную комиссию России не менее 300 тысяч подписей избирателей.
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