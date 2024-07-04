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  • Иван Иванов
    наверно наоборот-какие папы такие и дети.Хвастаются веерам...
  • Евгений Саваровский
    Какие дети, такие и папы.Хвастаются веерам...
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Откровения "Бастинды". Ответит ли Трамп на призыв Зеленского

Откровения "Бастинды". Ответит ли Трамп на призыв Зеленского

Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке© AP Photo / Yuki Iwamura Владимир Зеленский призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа представить свой план окончания украинского конфликта.

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