Откровения "Бастинды". Ответит ли Трамп на призыв Зеленского

Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке© AP Photo / Yuki Iwamura Владимир Зеленский призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа представить свой план окончания украинского конфликта.
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