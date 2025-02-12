Новосибирская "Сибирь" обыграла "Ладу" в матче памяти легенды клуба Андрея Тарасенко

Перед началом матча губернатор Андрей Травников объявил, что спортивной школе хоккейного клуба "Сибирь" присвоено имя игрока и многолетнего тренера команды Андрея ТарасенкоВ первом после паузы на звёздный уик-энд матче хоккейная "Сибирь" принимала тольяттинскую "Ладу".
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