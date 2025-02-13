Песков рассказал о контактах по освобождению гражданина РФ в США

Результатом контактов Москвы и Вашингтона по линии соответствующих ведомств стало освобождение американца Марка Фогеля и гражданина РФ в США, который на дня прибудет в Россию, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии