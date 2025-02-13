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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Песков рассказал о контактах по освобождению гражданина РФ в США

Результатом контактов Москвы и Вашингтона по линии соответствующих ведомств стало освобождение американца Марка Фогеля и гражданина РФ в США, который на дня прибудет в Россию, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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