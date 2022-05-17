Царьград

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Путин пообещал Пашиняну серьёзный разговор с глазу на глаз

Путин пообещал Пашиняну серьёзный разговор с глазу на глаз

Накануне, 16 мая, прошёл саммит ОДКБ. В ходе него был зафиксирован любопытный инцидент с участием председателя Совета коллективной безопасности Никола Пашиняна — армяне в соцсетях после этого заявили об “испанском стыде”, который они испытали.

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