Путин пообещал Пашиняну серьёзный разговор с глазу на глаз

Накануне, 16 мая, прошёл саммит ОДКБ. В ходе него был зафиксирован любопытный инцидент с участием председателя Совета коллективной безопасности Никола Пашиняна — армяне в соцсетях после этого заявили об “испанском стыде”, который они испытали.