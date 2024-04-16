Украинский депутат заявил, что страна потеряла «справедливость во всем»

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что Украина переживает один из самых сложных периодов своей истории, так как народ потерял «справедливость во всем».
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