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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карбери после 3:6 в 3-м матче серии с «Монреалем»: «Не было шансов, что они тихо уйдут со сцены из-за того, что «Вашингтон» повел 2-0. Нам придется выложиться по полной в следующих играх»

«Канадиенс» одержали домашнюю победу сократили отставание от «Кэпиталс» в серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).

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