Российский юг - снова со светом

В южных регионах России специалистами восстановлено электроснабжение после того, как оно было приостановлено на обширных территориях в соответствии с графиком временного отключения потребления.
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