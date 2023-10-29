Аналитик Анатолий Цэрану объясняет, что необходимо сделать Молдове для интеграции в ЕС к 2030 году

Республика Молдова должна провести глубокие реформы, чтобы соответствовать требованиям и нормам Европейского союза, учитывая, что целью, объявленной властями, является вступление нашей страны в ЕС к 2030 году.
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