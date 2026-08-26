Мнение: «Не стоит верить тем, кто говорит, что точно знает цель визита директора ЦРУ в Москву», – Владимир Киреев

Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог Владимир Киреев в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что в Москве побывал руководитель ЦРУ Джон Рэдклифф.
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