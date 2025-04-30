Мошенники перед праздниками придумали новый способ обмана россиян

При помощи поддельных путевок В преддверии майских выходных, когда миллионы россиян планируют поездки, покупают билеты на поезда и самолёты, активность во всех онлайн-сервисах традиционно возрастает, сказал RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.