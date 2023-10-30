«Надо понимать, где корень зла». Путин обвинил США и Киев в антисемитских акциях на Северном КавказеПрезидент России Владимир Путин спустя сутки после антисемитских беспорядков в Махачкале обвинил в их организации элиты США и власти Украины.
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