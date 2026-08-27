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Воронежские новости

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За кражу 12 тыс. долларов на обыске уволен бывший капитан полиции Воронежа

За кражу 12 тыс. долларов на обыске уволен бывший капитан полиции Воронежа

В июне 2025 года старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД участвовал в обыске в квартире Валентины Уразовой, фигурантки громкого «магического дела».

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