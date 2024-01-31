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Решение по Валиевой - оно ведь не только о спорте, хотя и о спорте тоже...

Решение       "международной"  (читай    западной)  спортивной    бюрократии   по  Валиевой  -  оно   ведь   далеко  не только    о  спорте,  хотя,  разумеется,   о  спорте тоже.

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