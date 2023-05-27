Военное обозрение

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В Псковской области в результате атаки БПЛА повреждено административное здание нефтепровода

В Псковской области в результате атаки БПЛА повреждено административное здание нефтепровода

На территории Псковской области была совершена атака беспилотников на инфраструктуру нефтепровода, в результате чего повреждения получило административное здание.

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