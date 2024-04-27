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Журналист Forbes Мингазов отправлен под домашний арест по делу о фейках

Журналист Forbes Мингазов отправлен под домашний арест по делу о фейках

По делу журналиста «при активном участии УФСБ» проводятся следственные и процессуальные действия.<strong>Краснофлотский районный суд Хабаровска отправил под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова по обвинению в распространении ложной информации о российской армии (п.

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