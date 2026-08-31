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Регионы России

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Винус Уильямс потерпела 15-е поражение подряд на старте US Open

Винус Уильямс потерпела 15-е поражение подряд на старте US Open

Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла в первом круге US Open 2026 года своей соотечественнице Софии Кенин со счётом 2:6, 6:7 (6:8).

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