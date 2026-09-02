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Царьград

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Аналитик Меркурис: Зеленский отчаялся из-за отказа союзников

Аналитик Меркурис: Зеленский отчаялся из-за отказа союзников

Владимир Зеленский в отчаянии из-за отказа союзников в помощи на фоне российских ударов по Киеву. Британский аналитик Александр Меркурис отметил его разочарование и критику политиков.

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