МИД: резонанс от слов Кэмерона про удары по РФ вынудил Лондон «дать заднюю»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона во время его визита в Киев о том, что Украина может наносить удары по России британским оружием.
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