Юлия Высоцкая поделилась редким фото неузнаваемого Андрея Кончаловского

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят отпуск в Италии. Актриса поделилась романтическими кадрами.
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