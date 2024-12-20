Переломы, падения в шахту и укусы: как артисты жертвуют здоровьем ради работы

Поклонники Кристины Асмус переживают за ее здоровье. Что случилось с актрисой прямо во время спектакля? И почему ей придется ходить с костылем? Кто еще из звезд регулярно получает травмы на работе? Как Надежда Михалкова едва не сварилась в джакузи? И чем для Агаты Муцениеце обернулась постановочная драка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».