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Китай

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Пять человек погибли, 18 ранены в Белгороде при ударе ВСУ -- СМИ

Москва, 15 февраля /Синьхуа/ -- Пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения в результате украинской ракетной атаки Белгорода, передает РИА новости со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

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