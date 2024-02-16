Пять человек погибли, 18 ранены в Белгороде при ударе ВСУ -- СМИ

Москва, 15 февраля /Синьхуа/ -- Пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения в результате украинской ракетной атаки Белгорода, передает РИА новости со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)