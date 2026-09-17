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Царьград

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Родня не укрытие: Суд арестовал 4,1 млрд рублей на счетах экс-супруги основателя "Русагро"

Родня не укрытие: Суд арестовал 4,1 млрд рублей на счетах экс-супруги основателя "Русагро"

Апелляционная инстанция наложила обеспечительные меры на банковские счета Натальи Быковской — бывшей жены основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

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