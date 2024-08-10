«К сожалению, меня не выбрали для участия в Олимпиаде»: новый тренд Тиктока от спортсменов с самоиронией

Новый юмористический тренд, который не может не вызвать улыбку! фото: соцсетиВ TikTok распространился тренд «К сожалению, меня не выбрали для участия в Олимпийских играх», суть которого заключается в том, чтобы опубликовать видео со своим кринж-моментом из спорта.