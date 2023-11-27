Десантники взяли в плен четырех боевиков ВСУ на артемовском направлении

Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) РФ взяла в плен четырех боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).
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