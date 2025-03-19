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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гру о чемпионстве «Трактора» на Востоке: «Слышал, было много скептицизма. Наши игроки доказали, что те, кто это говорил, были не правы»

Тренер челябинского клуба высказался после матча Фонбет чемпионата КХЛ СКА (4:2). — Сегодня была тяжелая борьба.

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