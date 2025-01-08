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Сербия разорвала несколько военных контрактов с Россией

Сербия разорвала несколько военных контрактов с Россией

Сербия расторгла некоторые контракты по поставкам вооружения из России до нормализации ситуации в мире, сообщил начальник Генерального штаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию «Новости».

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