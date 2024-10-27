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Агент Бабаев: «Ротенберг принес трэш-ток на пресс-конференции, как в единоборствах. Люди из разных городов России и за границей смотрят их. Это весело, элемент шоу»

«Посмотрите, сколько его пресс-конференции собирают просмотров. Я знаю, что люди из разных городов России и за границей смотрят их в прямом эфире.

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