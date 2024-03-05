Врач рассказал, в каких случаях самолечение не нанесет вред здоровью

Самолечение может быть полезным и эффективным в определенных случаях – к примеру, при неотложных ситуациях или легкой простуде, считает зампред Союза молодых врачей МО, врач Видновской КБ Минздрава МО Рамил Шахвеледов.
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