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Путин в гневе: В катастрофе на Кубани взял слово президент. С чиновниками не церемонился

Путин в гневе: В катастрофе на Кубани взял слово президент. С чиновниками не церемонился

Президент России Владимир Путин на первом в наступившем году совещании с членами правительства выразил явное недовольство - ситуация, сложившаяся из-за разлива мазута в Чёрном море, вышла из-под контроля.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Ой, ну надо же, в гневе он. В России еще много сюрпризов. Надо только с небес спукаться иногда.
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