Путин в гневе: В катастрофе на Кубани взял слово президент. С чиновниками не церемонился

Президент России Владимир Путин на первом в наступившем году совещании с членами правительства выразил явное недовольство - ситуация, сложившаяся из-за разлива мазута в Чёрном море, вышла из-под контроля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии