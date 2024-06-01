Украина может прекратить свое существование уже через 50 лет, поскольку Соединенные Штаты ее предали, заявил 1 июня американский журналист Такер Карлсон в беседе с сыном экс-президента США Дональдом Трампом – младшим.
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