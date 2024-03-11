Кто-то из Казахстана собрался передать военный груз небратьям. Токаев не при делах?

Natalija Osminina

Так мы вошли в фазу поляризации -каждый должен сделать свой выбор, показать уровень своего сознания. От этого и зависит. насколько хорошо или плохо будут жить какие-то народы. Взять тот же Казахстан. То, что они еще не определились, а наоборот, раскалываются в своей русофобии, обеспечит им мягко говоря не лучшую жизнь в будущем. А для начала гражданскую войну. Или та же Армения. Выбрав Пашиняна, армяне, наоборот, ОПРЕДЕЛИЛИСЬ. А значит, пойдут под Турцию. Или Абхазия. сейчас плюет в руку дающего. А кончится тем, что снова пойдет к Грузии. А Грузия, наоборот, неожиданно поняв, что её судьба с Россией, будет её валютной зоной.