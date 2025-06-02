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Тренер «Черноморца»: за МКАДом тоже есть жизнь и есть футбол

Тренер «Черноморца»: за МКАДом тоже есть жизнь и есть футбол

Главный тренер «Черноморца» Олег Василенко высказался о развитии футбола в России. «Если мы хотим везде развивать футбол — а 90 процентов российских игроков, даже московских клубов, вышли из регионов, — то нужно чётко уяснить: за МКАДом тоже есть жизнь и есть футбол», — приводит слова Василенко «Чемпионат».

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