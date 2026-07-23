Братья Рыбаковы идут в Орловский облсовет с московской пропиской

Братья Виталий и Игорь Рыбаковы официально вышли на старт новой избирательной кампании. Согласно данным орловского избиркома, действующие депутаты облсовета будут бороться за кресла в законодательном собрании региона сразу по двум фронтам: как одномандатники и в составе списка партии «Справедливая Россия – За правду».