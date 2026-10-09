Запись к стоматологу теперь доступна через VK и чат-бот

Жители региона теперь могут записаться на лечение в Областной стоматологии через сообщения в официальной группе медучреждения во «ВКонтакте», где специалист контакт-центра подберёт удобные дату и время визита.
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