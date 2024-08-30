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Папа Римский назвал отказ в помощи мигрантам «тяжким грехом»

Папа Римский назвал отказ в помощи мигрантам «тяжким грехом»

ВАТИКАН (ИА Реалист). Папа Римский Франциск резко осудил жестокое обращение с мигрантами, пересекающими Средиземное море, чтобы попасть в Европу, заявив, что не оказывать помощь судам с мигрантами — «тяжкий грех».

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