Reposted (Управление экономического развития и торговли): Аппараты моментального фото появятся в этом году на новогодней ярмарке на площади Пушкина.
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Reposted (Управление экономического развития и торговли): Аппараты моментального фото появятся в этом году на новогодней ярмарке на площади Пушкина.