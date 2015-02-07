07.02.15==Харьковский фронт: Сырский пытается понять, где русский «Север» своими маневрами водит его за нос

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Бои в Волчанске вспыхнули с новой силой, ВСУ «закошмарили» наши снайперы Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА «Новости» сделал важное заявление, которое явно напугало экспертов Института изучения войны (ISW).

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