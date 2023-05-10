Россиянина задержали за тайную съемку девушек в примерочных в торговом центре

Посетителя московского торгового центра «Авиапарк» задержали за тайную съемку девушек в примерочных. 33-летний мужчина, работавший сотрудником в столичном НИИ, заходил в магазины под видом покупателя и незаметно следил за привлекательными девушками.
Посетителя московского торгового центра «Авиапарк» задержали за тайную съемку девушек в примерочных. 33-летний мужчина, работавший сотрудником в столичном НИИ, заходил в магазины под видом покупателя и незаметно следил за привлекательными девушками.
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