В США рассказали о незавидном будущем Украины

ВАШИНГТОН, 8 октября, ФедералПресс. Бывший советник госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украину не возьмут в ЕС и НАТО и она потеряет значительную часть своих территорий в результате российского контрнаступления.
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