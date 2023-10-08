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ФедералПресс

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В США рассказали о незавидном будущем Украины

В США рассказали о незавидном будущем Украины

ВАШИНГТОН, 8 октября, ФедералПресс. Бывший советник госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украину не возьмут в ЕС и НАТО и она потеряет значительную часть своих территорий в результате российского контрнаступления.

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