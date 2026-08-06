Путин отметил увеличение товарооборота с Киргизией за год на 26%

Президент Владимир Путин в обращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции сообщил о построении прочной базы экономического сотрудничества между странами.
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