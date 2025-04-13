В Белгородской области применяют сеть акустических датчиков для обнаружения БПЛА

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Промышленные объекты Белгородской области начали оснащать сетью акустических датчиков для раннего выявления украинских беспилотников, сообщили ТАСС в конструкторском бюро «Талламхо».
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