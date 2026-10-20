Обновлено 20.10 в 18:01. Вооружённые силы Швеции подали заявку на экспроприацию объекта недвижимости вблизи военно-морской базы Мускё, ссылаясь на угрозу безопасности из-за принадлежности объекта гражданину России.
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